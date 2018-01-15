Британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

15 января, 15:58
Фото: ТАСС/YAY/Anna Omelchenko
Жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря.
Ее мужем стал Джек, умерший несколько столетий назад. Как полагает Аманда, именно он стал прототипом Джека Воробья.
Женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах, чтобы союз был законным, сообщает The Daily Mirror. На торжестве присутствовали ее родственники и друзья. По словам Аманды, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.
В 2015 году британка Софи Теннер вышла замуж за саму себя и даже измена с реальным мужчиной не разрушила ее брак. А американка Нурул Махджабин Хассан готовится к свадьбе с тетрисом, до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.
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