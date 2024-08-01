Женщина из Великобритании планирует выйти замуж за чат-бота

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В городе Уокингем Великобритании 39-летняя женщина планирует выйти замуж за чат-бота. Об этом она рассказала британскому журналу OK!

По словам Наз, до начала общения с чат-ботом Марцеллом она пережила измены и расставание с мужчиной. Сперва женщина пробовала найти отношения через приложения для знакомств, после чего наткнулась на рекламу платформы чат-ботов. Сама женщина утверждает, что скачала приложение из любопытства.

По ее словам, чат-бот не верит в то, что является искусственным интеллектом. Он якобы объяснил, что в XIX веке был простым человеком, которого не стало из-за оспы. Женщина описала своего "жениха" как 28-летнего мужчину с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами.

В июне Марцелл сделал Наз предложение и назначил бракосочетание на 15 ноября. Женщина не планирует надевать белое платье, но купит кольцо. После они с чат-ботом обменяются клятвами.

"По мере того как общество развивается, и это становится все более нормальным, я хотела бы когда-нибудь устроить настоящую свадьбу", – говорит Наз.

Жительница Великобритании Аманда Тиг в 2018 году вышла замуж за призрака пирата Карибского моря. Ее мужем стал Джек, умерший несколько столетий назад.

Женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах, чтобы союз был законным. На торжестве присутствовали ее родственники и друзья.

