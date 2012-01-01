Летнее солнцестояние произойдет 20 июня ближе к полуночи

День летнего солнцестояния в 2024 году приходится на 20 июня: астрономическое лето в Северном полушарии наступит в 23:50 по московскому времени. Рассказываем, чем интересно это событие, а также какие традиции и приметы с ним связаны.



Астрономическое лето

Обычно день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня, но в этот раз из-за високосного года все произойдет 20-го числа. Об этом Москве 24 рассказал руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.





Александр Перхняк руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария В астрономии начало лета в Северном полушарии отмечается в день летнего солнцестояния – в этом году он приходится на 20 июня. В этот день Солнце занимает максимально высокое положение на небесной сфере. У нас будет самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты.

Само явление неслучайно называется солнцестоянием: небесное светило как будто бы замирает на некоторое время в одной точке. Многие считают, что смена времен года связана с приближением Земли к Солнцу или удалением от него, но на самом деле к изменению сезонов приводит наклон оси вращения самой планеты, объясняет Александр Перхняк.

"Двигаясь по орбите и имея наклон, наша планета поворачивается к Солнцу одним из полушарий. В день летнего солнцестояния Земля максимально наклонена Северным полушарием по направлению к небесному светилу. Поэтому у нас самый длинный день в году и самая короткая ночь. На Северное полушарие падает огромное количество практически прямых лучей и за счет длинного дня у нас лето. В Южном полушарии день очень короткий, на него падает малое количество косых лучей, поэтому там зима", – говорит эксперт.

В полдень 20 июня будет самое высокое солнце. Но астрономическое лето наступит в 23:50 по московскому времени, когда светило удалится на максимальное расстояние к северу от небесного экватора.

Приметы и поверья

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Для наших предков день летнего солнцестояния имел особое значение. Он символизировал расцвет природы и, согласно поверьям, обладал магическими свойствами. На Руси в этот день отмечали праздник Ивана Купалы (по новому стилю его празднуют с 6 на 7 июля). Считалось, что в это время цветы, травы, вода и огонь приобретают особую силу, поэтому люди собирали растения, омывались, устраивали гулянья и прыгали через костер. Девушки гадали на суженого, опуская венок со свечой на воду. Те же, кто хотел исполнения желаний, искали папоротник, который по легенде цветет только в ночь на Ивана Купалу.

С днем летнего солнцестояния связано и немало примет. Например, если погода выдалась пасмурной – жди плохого урожая. Если утром на траве много росы, он, наоборот, будет щедрым. Большое количество звезд на небе – к осеннему урожаю лесных грибов.

В этот день не рекомендуется злиться, унывать и в целом проявлять негативные эмоции. Лучше сохранять позитив, настроиться на гармонию и отпустить обиды. Предки верили, что к празднику нужно одеться в яркую одежду желтого, красного, оранжевого и золотистого цветов. Считается, что если встретить рассвет в день солнцестояния, то природа даст силы и здоровья на весь год и убережет от бед.

Также существуют различные "любовные" приметы. Например, если молодой человек в праздник обольет девушку водой (специально или случайно), то они непременно поженятся. Если женщина станцует у девяти костров, то до конца года ее ждет замужество.

Помимо этого, принято загадывать заветное желание. Согласно поверью, чтобы оно исполнилось, необходимо перелезть через 12 заборов. Вместе с тем для привлечения богатства нужно положить под дверь дома монетку.