Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Существует суеверие, что свадьба в високосный год не принесет счастья молодоженам, так как такой брак будет недолговечным и быстро распадется. Также есть поверье, что супруги, которые развелись в високосный год, больше не смогут обрести счастье в личной жизни. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В Греции пары стараются не назначать свадьбу на високосный год. Тем не менее у славян високосный год имел особое значение. Его называли годом невест, когда любая девушка могла сама выбрать себе жениха и он не мог ей отказать.

Однако в Шотландии даже была традиция, по которой незамужняя королева Маргарита налагала штраф на мужчин, которые отказывали женщине в браке с тем, с кем она хотела. Вследствие этого, люди нередко заключали браки не по собственному желанию, а под влиянием обычаев и предписаний, а не по велению сердца. В результате возникло поверье, что свадьба в високосный год сулит несчастливый брак.

Несмотря на это, опасения по поводу торжества в високосный год не имеют научного обоснования. В високосном году есть дополнительный день, 29 февраля, который добавляется для того, чтобы привести в соответствие календарный год. Это помогает сделать календарь более точным и синхронизировать его с временами года.

"И в високосный год, и на следующий год после него, и в год перед ним можно совершенно спокойно вступать в брак и делать все остальные вещи, которые нужно делать в течение года", – уточнил протоиерей Андрей Ефанов.

По его словам, на подобные суеверия не стоит обращать внимание.

Между тем лето 2024 года побило рекорд по количеству зарегистрированных браков в Москве. Август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за последние 10 лет. Свадебный сезон 2024 года побил рекорд по количеству зарегистрированных браков с 2018 года – летом в столице поженились более 34 тысяч пар. При этом в августе было зарегистрировано почти 13 тысяч новых семей. При этом самой популярной площадкой стал особняк Спиридонова, который выбрали 740 пар.