Более 20 тысяч пар поженились во Дворцах бракосочетания Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 тысяч пар поженились в столичных Дворцах бракосочетания с начала года, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она рассказала, что самой популярной площадкой она назвала Дворец бракосочетания № 1. Там за семь месяцев поженились свыше четырех тысяч пар.

Уханева отметила, что второе место по популярности для молодоженов занял Дворец бракосочетания № 4, где в 2024 году создали свыше 3,6 тысячи семей. На третьем месте – Шипиловский и Кутузовский Дворцы. Их с января выбрали по 2,5 тысячи пар.

В целом, классические дворцы в качестве места бракосочетания выбрала почти половина среди всех молодоженов столицы. Всего в городе доступно 10 таких площадок.

Уханева рассказала, что за три года в столице обновили интерьеры в пяти дворцах бракосочетания и открыли новый в Южном Бутове. Еще один скоро построят в Митине.

Ранее сообщалось, что в Москве в красивую дату 24 августа 2024 года планируют заключить брак более тысячи пар. Свадебные торжества пройдут во дворцах бракосочетания, на выездных площадках в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" и в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке социального комплекса в Гостином Дворе.

Москвичи, которые уже зарегистрировали свой брак, смогут сыграть свадьбу по индийским традициям в рамках фестиваля "День Индии". По словам президента Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани, фестиваль будет длиться с 15 по 18 августа. Все мероприятия будут посвящены Году семьи.