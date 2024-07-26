Более тысячи пар планируют пожениться в красивую дату 24 августа в Москве

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В Москве в красивую дату 24 августа 2024 года планируют заключить брак более тысячи пар. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Свадебные торжества пройдут во дворцах бракосочетания, на выездных площадках в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" и в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке социального комплекса в Гостином Дворе", – отметила Уханева.

Кроме того, на дату 8 августа уже подано свыше 900 заявлений, а 27.07 планируют пожениться более 800 пар. Уханева напомнила, что наибольшее число браков в 2024 году было зарегистрировано 24.04.24. В этот день было создано 897 семей.

Лидером на 24 августа является Дворец бракосочетания № 1, где планируют провести торжество 54 пары.

В Гостином Дворе качестве подарка для каждой пары искусственный интеллект сгенерирует индивидуальную песню для свадебного танца. Также молодоженов ждут живое музыкальное сопровождение и профессиональные фотографы.

Москвичи, которые уже зарегистрировали свой брак, смогут сыграть свадьбу по индийским традициям в рамках фестиваля "День Индии". По словам президента Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани, фестиваль будет длиться с 15 по 18 августа. Все мероприятия будут посвящены Году семьи.

Ранее сообщалось, что около 34 тысяч браков зарегистрировали в Москве в первом полугодии 2024 года. Самым популярным стал Дворец бракосочетания № 1 – в нем поженились более 3,1 тысячи пар. Всего для проведения торжественных церемоний доступно более 50 площадок.