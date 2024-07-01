Москвичи смогут пожениться на новой площадке "Дворец культур" в красивую дату

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные ЗАГСы 8 августа проведут пилотные регистрации брака в современном пространстве "Дворец культур", сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, всего 8.08 в Москве собираются пожениться около 900 пар, и почти все места во дворцах бракосочетания и на выездных площадках проекта мэра "Новые адреса счастья" заполнены.

В связи с этим в красивую дату открылся прием заявлений на новую локацию. Для молодоженов будут доступны три зала "Дворца культур" с уникальной архитектурой от художников из Третьяковской галереи и профессиональных реставраторов.

Подать заявление на площадку можно онлайн или на личном приеме во всех дворцах бракосочетания Москвы.

Ранее сообщалось, что более 160 пар заключили брак в Москве в День России. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, это в три раза больше, чем годом ранее. Всего в праздничный день образовались 165 новых семей, в 2023 году же было чуть больше 50 пар.

