Первые в этом году летние свадебные церемонии прошли на станции "Маяковская"

Фото: пресс-служба управления записи актов гражданского состояния города Москвы

Первые в 2024 году летние свадебные церемонии прошли на станции "Маяковская" столичного метрополитена в рамках проекта "Новые адреса счастья". Брак заключили четыре пары, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице уже пятый год действует стандарт московской свадьбы – торжественные церемонии бракосочетания проходят в самых красивых и необычных местах города, которые доступны всем желающим. Одной из самых неординарных локаций является станция "Маяковская", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году на станции брак планируют заключить еще 12 пар. Для церемоний бракосочетания на "Маяковской" выбрали семь красивых дат. Ими стали 4 февраля, 24 марта и 9 июня, следующие планируются 7 июля, 8 августа, 29 сентября и 24 октября.

"Специально для молодоженов на станцию "Маяковская" приезжают два поезда – "Номерной" и новейший "Москва-2024", – в вагонах которых проводится фотосессия", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В конце мая в Москве стартовал сезон свадеб на летних площадках в рамках проекта "Новые адреса счастья". Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что сезон открылся в красивую дату – 24 мая 2024 года. В этот день торжественные церемонии бракосочетания провели на Московской канатной дороге, прогулочном теплоходе "Рэдиссон Ройал", колесе обозрения "Солнце Москвы", в парк-отеле "Даниловский", ресторане "Карлсон" и на кромке поля стадиона "Спартак".

