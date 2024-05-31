Сезон свадеб на летних площадках стартовал в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве стартовал сезон свадеб на летних площадках в рамках проекта "Новые адреса счастья", сообщает портал мэра и правительства столицы. С мая по сентябрь провести церемонию можно на прогулочном теплоходе, в парке или на стадионе.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что сезон открылся в красивую дату – 24 мая 2024 года. В этот день торжественные церемонии бракосочетания провели на Московской канатной дороге, прогулочном теплоходе "Рэдиссон Ройал", колесе обозрения "Солнце Москвы", в парк-отеле "Даниловский", ресторане "Карлсон" и на кромке поля стадиона "Спартак".

Она подчеркнула, что летом открытые места для регистрации брака наиболее популярны. Так, для регистрации брака с мая по сентябрь их выбрали уже порядка 1,2 тысячи пар.

Всего для проведения торжественных мероприятий в Москве доступно свыше 50 площадок, среди них и дворцы бракосочетания, и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать подходящую жителям города поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Сервис запустили в конце прошлого года, и он уже пользуется большой популярностью у молодоженов. Это самый подробный гид по местам, где можно пожениться в Москве. С помощью фильтров можно выбрать разновидность площадки, стиль интерьера, музыку и другие параметры.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на площадках "Новые адреса счастья" за пять лет поженились 50 тысяч пар. Браки заключались в поезде на Большой кольцевой линии (БКЛ), в кабинах канатной дороги, во время футбольного матча и в других необычных местах.

