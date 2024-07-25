Вступившие в брак москвичи смогут сыграть вторую свадьбу по индийским традициям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи, которые уже зарегистрировали свой брак, смогут сыграть свадьбу по индийским традициям в рамках фестиваля "День Индии", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на основателя мероприятия, президента Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

"В этом году с 15 по 18 августа будет длиться наш фестиваль. Замечательно, что фестиваль проходит именно в этот период, поскольку он попадает на большой праздник – День независимости Индии. <...> Все мероприятия в рамках фестиваля будут посвящены Году семьи", – сказал Котвани.

Гости фестиваля смогут побывать на тематических площадках и принять участие в различных активностях, отметила, в свою очередь, главный организатор фестиваля, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани.

Она предположила, что наибольшей популярностью будет пользоваться свадебная зона, где смогут пожениться те, кто уже прошел регистрацию в ЗАГСе. Кроме того, посетители фестиваля получат возможность каждый день смотреть болливудские фильмы.

Также будут открыты и другие площадки, на которых пройдут модные показы, посвященные семейной теме, добавила Котвани. В них примут участие живущие в Москве индийцы со своими близкими. Гости смогут ознакомиться с модными тенденциями, актуальными в Индии.

Вместе с тем посетителям фестиваля будут доступны такие площадки, как "Холи", "Танцы", "Йога и медитация" и другие.

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