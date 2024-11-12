Самой популярной датой для бракосочетаний в Москве в 2025 году стало 25 мая

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Самой популярной датой для заключения брака в Москве в 2025 году является 25 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС по столице.

Начальник управления Светлана Уханева рассказала, что уже порядка 10 тысяч пар запланировали пожениться в следующем году. Больше всего заявлений на 2025 год подано на "красивую" дату – 25 мая. В этот день хотят заключить брак около 500 пар. Из-за большого спроса принято решение открыть в этот день дворцы бракосочетания, уточнила она.

Пожениться в "красивую" дату можно будет и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья". На них подача заявлений на следующий год откроется с 19 ноября, добавила Уханева.

В пресс-службе отметили и другие популярные даты для свадьбы в 2025 году. Так, 25 января планируют пожениться 393 пары, 25 июля – 384 пары, 25 апреля – более 224 пар, 15 мая – более 197 пар, 5 мая – около 180 пар.

Тем временем в Москве готовятся провести самую необычную церемонию бракосочетания. Молодожены впервые смогут пожениться прямо под водой.

Такую возможность предлагает проект "Новые адреса счастья" совместно с "Мосаквариумом" на ВДНХ. Всем желающим необходимо до 14 ноября прислать свою историю знакомства на электронную почту ЗАГСа, а также иметь сертификат дайверов.