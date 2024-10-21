Более 50% россиян после свадьбы приняли родителей супруга как часть семьи

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Многие россияне воспринимают родителей своего супруга частью семьи после свадьбы. При этом большинство граждан страны (59%) считают приемлемым называть их мамой и папой, сообщает Life.ru.

При этом 21% респондентов согласились с тем, что это возможно, но обратили внимание, что этот вопрос во многом зависит от отношений, сложившихся с новыми родственниками. Вместе с тем 16% россиян рассказали, что тесть с тещей или свекр и свекровь смогли заменить им своих родителей.

Тем не менее каждый пятый россиян (20% от числа опрошенных) не хотел бы иметь вторых маму и папу. Еще 15% респондентов заявили, что эта традиция является фамильярностью. Остальные 6% испытали трудности при ответе на данный вопрос.

При этом тещ и свекровей чаще называют мамой, чем тестей и свекров – папой. С первым согласились 43% респондентов, а со вторым – 30% участников исследования.

Опрос прошли 600 россиян, которые состоят в браке. Их возраст варьировался от 18 до 55 лет.

Ранее стало известно, что уйти в декрет по уходу за ребенком вместо супруги согласны 17% российских мужчин. При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать.