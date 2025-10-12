Депутат Буцкая: примирительная процедура при разводе должна быть обязательной в РФ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо установить обязательную примирительную процедуру при разводе, особенно это важно для семей с детьми. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

С соответствующей инициативой изначально выступил министр юстиции Константин Чуйченко на полях ПМЭФ в июне этого года. Он призвал на законодательном уровне ввести обязательную медиацию для людей, решивших расторгнуть брак.

По мнению Чуйченко, опытный медиатор сможет "вправить им мозги", в результате чего семья будет сохранена. Минюст занимается разработкой соответствующего законопроекта.

Буцкая заявила, что полностью поддерживает идею министерства. Она отметила, что медиатор – это тот человек, который помогает договориться. Подобные специалисты особенно нужны в тех ситуациях, когда в семье есть дети, считает депутат.

"Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами. Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше", – цитирует депутата ТАСС.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила комитетам по экономической и социальной политике проработать меры для уменьшения количества разводов.

На пленарном заседании сенатор Иван Евстифеев предложил уделить внимание предложениям, направленным на укрепление семей, в том числе о развитии системы досудебного медиативного посредничества при разводах и программах психологической помощи.