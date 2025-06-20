Минюст РФ предложил ввести обязательную медиацию при разводах

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В России стоит законодательно ввести обязательную медиацию при разводах. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на полях ПМЭФ.

"Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", – сказал Чуйченко, отметив, что вопрос медиации достоин поддержки.

Ранее в Москве заработал проект, помогающий мирно разрешить конфликтные ситуации при разводе. Супружеские пары могут обратиться в центры госуслуг "Мои документы" и получить бесплатную консультацию медиаторов.

Проект стартовал летом 2024 года в восьми флагманских офисах "Мои документы" как пилотный. Позже инициативу расширили на все центры госуслуг.

При подаче совместного заявления на развод горожанам, не имеющим несовершеннолетних детей, выдаются информационные материалы. Также каждой паре город предоставляет поддержку специалистов Центра медиации и социально-правовой помощи.