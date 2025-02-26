Юрист Гуськова: потраченные на подарки деньги при разводе отсудить невозможно

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Вернуть через суд деньги, потраченные на подарки бывшему супругу, невозможно, если не было заранее оговоренных условий о возврате. Об этом News.ru заявила юрист Илона Гуськова.

Эксперт уточнила, что при разбирательстве суд оценивает характер отношений между сторонами и наличие договоренностей о возврате переданных средств или имущества. Согласно законодательству, возврату не подлежат деньги, переданные во исполнение несуществующего обязательства, пояснила Гуськова.

"Суды рассматривают подобные дела, но в большинстве случаев иск о возврате подаренных средств или имущества не удовлетворяется. Если деньги или вещи были переданы без условия возврата, они квалифицируются как дарение", – пояснила собеседница издания.

Ранее юрист Анастасия Федюнина рассказала, что ветеринарный паспорт, договор купли-продажи, чеки и квитанции могут помочь в суде при определении хозяина домашнего питомца при расставании, если пара не состояла в официальном браке.

Правозащитники отметили, что с точки зрения гражданского законодательства питомцев после развода делят так же, как любое нажитое имущество. В таком случае один из супругов получает животное, а другой может рассчитывать на компенсацию.