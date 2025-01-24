Юрист Федюнина: ветпаспорт может помочь в определении хозяина питомца при расставании

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Ветеринарный паспорт, договор купли-продажи, чеки и квитанции, подтверждающие расходы на питомца, могут помочь в суде при определении хозяина домашнего животного при расставании, если пара не состояла в официальном браке. Об этом Москве 24 заявила юрист Анастасия Федюнина.

При этом юристы подчеркивают, что с точки зрения гражданского законодательства домашних животных после развода делят так же, как любое нажитое имущество. То есть питомца получает кто-то из супругов, а другая сторона может рассчитывать на компенсацию.

Зоопсихологи отмечают, что в первую очередь бывшим супругам стоит подумать не о себе, а о питомце. Разобраться, к кому из них животное больше привязано и у кого будет хватать времени за ним ухаживать.

Ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что все животные испытывают 100-процентный стресс, который может "заводить любые механизмы". Например, если у немолодого питомца уже есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться. Сиротина рекомендовала обязательно давать питомцу успокоительное и уделять ему повышенное внимание.

Договориться, с кем останется животное, не смогли россиянин Алексей Дрыгало и его девушка. Пара нашла котенка под капотом машины и забрала себе, однако позже молодые люди расстались.

По словам Алексея, однажды он приехал домой с работы, но кота дома не было – его забрала бывшая девушка. Тогда мужчина сказал ей, что пойдет с ветеринарным паспортом в полицию, чтобы решить вопрос. После этого кота ему вернули.

Однако договориться мирно получается не у всех. Анна Котова подала в суд на бывшего возлюбленного из-за щенка. Разбирательство длилось около года, все это время собака жила у молодого человека. Девушка выиграла дело, но забирать питомца не стала.

Между тем в Китае кошка случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки. По данным СМИ, жительница Чунцина в январе написала черновик письма об увольнении, однако не послала его, поскольку окончательно не приняла решение.

Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из кошек девушки запрыгнула на стол и нажала кнопку на ноутбуке, тем самым отправив электронное письмо.

