Кинолог Голубев: дрессировке сложно поддаются акиту, басенджи и тибетский мастиф

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Некоторые породы собак сложнее поддаются дрессировке из-за инстинктов, характера и образа жизни животного. Об этом рассказал президент Российской кинологической Федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что нет таких собак, которые бы вообще не поддавались дрессировке. Но те, которые обучаются сложнее, не подходят начинающим хозяевам.

Одной из наиболее трудно поддающихся дрессировке пород Голубев назвал акиту. Собаки своенравные и независимые, обладают скромностью и чувством собственного достоинства. Акита, по словам кинолога, нуждается в дрессировке каждый день, ей нужны физические нагрузки и долгие прогулки.

Долгие прогулки также любят собаки породы басенджи. Голубев назвал их умными, независимыми и одновременно ласковыми. По его словам, сложность в дрессировке басенджи заключается в том, что животное будет отвлекаться от команд хозяина.

Особых навыков и знаний потребует обучение тибесткого мастифа. Кинолог отметил, что собака – прирожденный охотник, поэтому его габариты и характер "диктуют хозяину свои условия".

"Лучше, если дрессировкой мастифа будет заниматься опытный кинолог, который сможет также передать азы управления этой собакой хозяину. Питомцам нужно повышенное внимание и ежедневные тренировки", – пояснил эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Сложными в обучении кинолог также назвал сибирские хаски и афганских борзых.

Ранее кинолог, инструктор по дрессировке РКФ Глеб Мойсеенко рассказывал, что одежда для собак в холодное время года должна быть из непромокаемого материала, а не из ткани или шерсти. По его словам, чтобы избежать проблем с прогулками зимой, необходимо постепенно приучать животное к холоду.

