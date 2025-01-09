Кинолог Мойсеенко: одежда для собак зимой должна быть из непромокаемого материала

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Одежда для собак в холодное время года должна быть из непромокаемого материала, а не из ткани или шерсти. Об этом рассказал кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко в интервью радио Sputnik.

"Никакие кофточки, свитерочки для прогулок в холодное время совершенно не подходят. Если собака прогуляется по снегу, например, в свитере, то она своим теплом его нагреет. В таком случае снег на этом свитере намерзнет и будет всю основную прогулку переохлаждать пузико собаки", – обратил внимание эксперт.

Многие хозяева собак надевают на своих питомцев специальную обувь, чтобы защитить их от холода и воздействия реагентов. Однако, по мнению специалиста, это не самый удачный вариант, так как прямолинейный мозг собаки считывает информацию с материала этой обуви и не обрабатывает тот факт, что под лапами снег, а не земля.

"Отсюда и появляются всякие смешные видео, где на собаку надели тапочки, и она, как кривоножка, пытается двигаться, отбрыкиваясь от них. В конечном итоге собака неправильно ставит лапы, чем портится постав лап", – отметил Мойсеенко.

По его словам, для того чтобы избежать проблем с прогулками в зимний период, необходимо постепенно приучать животное к холоду: увеличивать время прогулки, адаптировать собаку к холоду. Если собака поджимает лапы на улице, значит, они уже замерзли и надо согреть их в своих руках, а только потом идти домой.

Однако многие животные предпочитают оставаться дома в холодное время года. Энергия, которая копится в собаках в отсутствии прогулок, может привести к плохому поведению, поэтому питомцев необходимо развлекать, сообщает Pravda.Ru.

Эксперты предлагают занять время и внимание собаки поиском любимых игрушек в квартире по запаху. Кроме того, такая игра разовьет обоняние питомца и поможет ему освоить команду "апорт", дадут ему физическую и интеллектуальную нагрузку.

Также игра в перетягивание веревки или старого шарфа может стать отличным способом для питомца выплеснуть энергию. Однако некоторые собаки могут перевозбудиться во время такого занятия.

Важно следить за тем, чтобы игра проходила безопасно и не провоцировала агрессивное поведение. Если питомец начинает проявлять признаки раздражения или чрезмерного возбуждения, лучше прекратить игру.

Помимо этого, дома можно научить питомца новым командам. В домашних условиях можно создать небольшую полосу препятствий, используя мебель и подручные средства. Например, поставить стулья для перепрыгивания или расположить низкие барьеры для обхода, что поможет улучшить координацию и укрепить мышцы собаки.

Занять внимание животного помогут и жевательные игрушки. Они не только развлекают питомца, но и помогают предотвратить порчу имущества из-за избытка энергии. Важно выбирать игрушки, которые соответствуют размеру и безопасны для собаки.

Ранее россиян предупредили, что некоторые цветы и комнатные растения могут быть смертельно опасны для питомцев. К таким, в частности, относятся тюльпаны и ландыши, которые вызывают у животного канальцевый некроз почек и дегенеративные изменения в поджелудочной железе.