SCMP: в Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки

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В Китае кошка случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.

По данным китайского издания, жительница Чунцина в январе написала черновик письма об увольнении, однако не послала его, поскольку окончательно не приняла решение. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из кошек девушки запрыгнула на стол и нажала кнопку на ноутбуке, тем самым отправив электронное письмо.

После случившегося, пишут журналисты, хозяйка связалась с начальством и переложила вину на животное, однако ее проигнорировали, уволили и лишили годовой премии.

Ранее опрошенные россияне назвали наиболее частые причины увольнения. 35% респондентов покинули прошлое место работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще 34% – из-за профессионального выгорания и стресса. Также 24% в качестве причины увольнения указали на отсутствие карьерного роста.