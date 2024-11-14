Юрист Адамс: работодатель может уволить подавших массовые заявления

Фото: 123RF/bestyy38

Массовая подача заявлений об увольнении в большинстве случаев используется сотрудниками в качестве инструмента давления на работодателя. Однако руководство может соответствующе отреагировать и действительно удовлетворить желание работников уволиться, заявил News.ru юрист Давид Адамс.

Эксперт назвал переговоры с коллективом более благоприятным исходом событий. По его словам, это наиболее конструктивный путь, когда у сотрудников есть обоснованные и реалистичные требования.

Признать такие действия саботажем или шантажом юридически сложно, отметил Адамс. Он уточнил, что если работники отказываются выполнять свои обязанности, то к ним можно применить дисциплинарные взыскания.

"Обращение в суд возможно, но доказать факт шантажа будет очень сложно, особенно если работники продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Суды, как правило, встают на защиту прав работников в подобных ситуациях, если нет явных нарушений трудового законодательства с их стороны", – подытожил юрист.

Ранее карьерный эксперт Святослав Семеренко рассказал, что одной из самых частых причин увольнений является несоблюдение договоренностей или обманутые ожидания. Также на решение уйти с работы влияет отсутствие карьерных перспектив и эмоциональное выгорание от постоянного стресса и перегруза.

Как отметил Семеренко, чаще всего люди покидают работу в сфере услуг и торговли, строительства, развлечения и отдыха, а также розничной торговли.