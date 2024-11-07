Эксперт Семеренко назвал обманутые ожидания одной из самых частых причин увольнения

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Одной из самых частых причин увольнений стало несоблюдение договоренностей или обманутые ожидания. Об этом в беседе с RT рассказал карьерный эксперт Святослав Семеренко.

"Кандидат на собеседовании договаривается с работодателем на определенный уровень дохода, согласовывает график и условия работы. Если же на деле все выходит иначе – низкая оплата труда, задержка или даже невыплата заработной платы, переработки – человек принимает решение о смене работы", – сказал Семеренко.

Кроме того, добавил эксперт, на решение уйти с работы влияет в том числе отсутствие карьерных перспектив. Сотрудники могут работать в компании около пяти лет и проявлять инициативу в ожидании заветной должности, однако, не дождавшись повышения, уходят на новое место, пояснил он.

"Если говорить про молодежь, она готова работать в компании без карьерных перспектив примерно год-два. За это время молодые люди набираются опыта и увольняются, понимая, что здесь больше нечего ловить", – сказал Семеренко.

Еще одной причиной увольнения он назвал эмоциональное выгорание из-за постоянного стресса и перегруза.

"Среди не менее распространенных поводов для увольнения также встречаются конфликты с начальством, работа в токсичном коллективе, поиск себя или потребность сменить профессию. Бывают случаи, когда темпы личного роста сотрудника могут превышать темпы роста компании", – заключил эксперт.

Как отметил Семеренко, чаще всего люди покидают работу в сфере услуг и торговли, строительства, развлечения и отдыха, а также розничной торговли. Реже всего уходят из промышленной отрасли.

Между тем в ситуациях, когда появляется внезапное желание уволиться с любимой работы, можно поговорить с руководством и рассказать ему всю ситуацию, советуют эксперты. Так, эмоции, которые побуждают к принятию необдуманного решения, быстро проходят, а после этого люди начинают сожалеть о содеянном.

Как отмечают эксперты, от импульсивного желания поможет избавиться отдых. Однако они не советуют оставаться на работе, которая не устраивает.