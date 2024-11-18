NDTV: в США директор компании уволил 99 из 110 сотрудников за отсутствие на собрании

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В США гендиректор компании по продаже музыкальных инструментов уволил 99 из 110 сотрудников из-за неявки на плановое утреннее собрание, пишет "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.

О ситуации стало известно после того, как экс-сотрудники опубликовали письмо с уведомлением об увольнении в соцсетях.

По словам одного из мужчин, он пришел на новую работу в компанию, но был уволен всего через час после своего прихода.

"Те из вас, кто не явился на встречу сегодня утром, считайте это официальным уведомлением: вы все уволены. Вы не выполнили то, о чем договаривались, вы не выполнили свою часть контракта", – говорится в письме.

Также начальник требует вернуть все, что было взято у компании, и выйти из рабочих аккаунтов.

Ранее компания Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уволила около 20 работников, которые злоупотребляли выплатами на питание. Выяснилось, что сотрудники компании покупали вместо еды патчи от акне, винные бокалы или стиральный порошок. При этом некоторые из уволенных работников копили деньги, а после расходовали их на доставку еды на дом, хотя питание они должны были заказывать в офис.