FT: Meta уволила десятки сотрудников за злоупотребление выплатами на питание

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Компания Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уволила около 20 работников, которые злоупотребляли выплатами на питание и использовали их для приобретения товаров личного пользования. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, Meta каждый день выдает сотрудникам около 70 долларов на завтрак, обед и ужин. Однако выяснилось, что около 20 сотрудников компании покупали вместо еды патчи от акне, винные бокалы или стиральный порошок. При этом некоторые из уволенных работников копили деньги, а после расходовали их на доставку еды на дом, хотя питание они должны были заказывать в офис.

Как утверждает издание, в число тех, кого компания уволила, попали лишь те сотрудники, которые злоупотребляли системой выдачи средств на питание на протяжении длительного времени. Те, кто нарушал условия предоставления средств на еду лишь изредка, получили выговор.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics планирует уволить до 30% сотрудников, работающих за пределами страны. Решение затронет персонал, связанный с маркетингом и продажами (около 15%), а также административными должностями, где под сокращение подпадут до 30% работников. План реализуют к концу 2024 года. Он коснется сотрудников в Южной и Северной Америке, Европе, Азии и Африке.

