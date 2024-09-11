Reuters: Samsung уволит до 30% работников части подразделений вне Южной Кореи

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Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует увольнение до 30% сотрудников, работающих за пределами страны. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Решение затронет персонал, связанный с маркетингом и продажами (около 15%), а также административными должностями, где под сокращение подпадут до 30% работников.

По данным собеседника агентства, план реализуют к концу 2024 года. Он коснется сотрудников в Южной и Северной Америке, Европе, Азии и Африке. Однако точное распределение сокращений не оглашается.

В свою очередь, представители компании комментариев по этому поводу не дали, указав, что информация носит конфиденциальный характер. При этом они добавили, что сокращение персонала в зарубежных подразделениях является регулярным мероприятием, помогающим повышать эффективность деятельности.

На конец 2023-го в Samsung числились 267 тысяч сотрудников по всему миру. Большая часть этой цифры работала за пределами Южной Кореи. В самом штате компании только 53 тысячи человек занимаются администрированием, включая маркетинг и продажи, остальные заняты разработкой и производством чипов.

В Reuters уточнили, что реализация плана уже стартовала. Например, перестановки начались в индийском подразделении, где из 25 тысяч работников были уволены около тысячи человек.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова рассказала, что сотрудника могут уволить с работы за опоздание более чем на четыре часа без уважительной причины. При этом единичные опоздания на 5–10 минут считаются незначительным нарушением. Однако за несколько подобных случаев работник может получить замечание или выговор.