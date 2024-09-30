SCMP: в Китае женщина отказалась покупать завтрак начальнице и была уволена

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Жительницу Китая уволили с работы по причине того, что она не захотела покупать своей начальнице завтрак. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина только недавно устроилась на работу в школу Шанхая. По словам китаянки, руководитель ежедневно просила приносить ей горячий кофе, куриные яйца, а также бутылку со свежей водой. Однако после того, как подчиненная пыталась обсудить эти требования в рабочем чате, то получила выговор и была уволена без выплаты компенсации.

Инцидент спровоцировал резонанс в местных соцсетях, поэтому спустя время компания объявила о восстановлении в должности уволенной сотрудницы. При этом руководителя, требовавшего каждый день приносить ей завтрак, уволили.

Ранее агентство Bloomberg уволило журналиста, который раньше времени опубликовал статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада, состоявшемся 1 августа в Анкаре. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

Главред агентства Джон Миклетвейт уточнил, что ранняя публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен. Кроме того, по его мнению, это стало серьезным нарушением редакционных стандартов.

