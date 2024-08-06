Bloomberg уволил журналиста, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

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Агентство Bloomberg уволило журналиста, который раньше времени опубликовал статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на издание The Wall Street Journal, которое опубликовало письмо главреда Джона Миклетвейта сотрудникам.

Он уточнил, что ранняя публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен. Кроме того, по его мнению, это стало серьезным нарушением редакционных стандартов.

Некоторые источники пишут, что под сокращение подпала репортер Дженнифер Джейкобс.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

