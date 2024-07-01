Глава администрации Керчи уволился после встречи с главой Крыма

Фото: kerch.rk.gov.ru

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на публикацию Аксенова.

"После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Теперь, добавил он, обязанности главы администрации Керчи возложены на Олега Каторгина, который ранее занимал должность замглавы. Аксенов подчеркнул, что находится с ним на прямой связи.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение уйти со своей должности. В своем обращении к жителям он поблагодарил Владимира Путина за доверие и внимание к региону, а также уточнил, что все главные цели, поставленные перед областью за последние 6 лет, были выполнены.

