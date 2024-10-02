ABBYY массово увольняет переехавших в Европу россиян

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Сотрудники ABBYY из России пожаловались в социальных сетях на массовые увольнения. По разным оценкам, под сокращения подпали около 200–300 сотрудников, компания якобы уволила всех сотрудников из России почти за час минимум в трех офисах (Кипр, Белград, Будапешт).

Компания – разработчик программного обеспечения для распознавания текста ABBYY объяснила РБК увольнения сотрудников из России и Белоруссии "путем трансформации". Представитель организации заявил, что в рамках реорганизации компании были оптимизированы ключевые операционные функции, включая финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

"Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов", – отметил он.

Факт увольнений подтвердили несколько бывших и действующих сотрудников компании. Один из них рассказал, что в ABBYY проходит практика, при которой сотрудник, уже уведомленный об увольнении, в течение некоторого времени сохраняет свою позицию и заработную плату, но не допускается непосредственно к работе. Управление организации предложило ему написать заявление на увольнение "по собственному желанию" с дополнительными выплатами в обмен на отказ от любых исков.

По словам источника, увольнения не затронули сербов, венгров, релоцированных украинцев (по паспорту или в некоторых случаях по самоопределению), а также часть сотрудников с российскими паспортами из числа тех, которые не имели доступ к коду.

По информации другого сотрудника, на онлайн-встрече для увольняемых в Сербии присутствовали только сотрудники с российским гражданством. Подобные встречи также прошли для сотрудников из Венгрии и Кипра.

"Также присутствовавшие на встрече главный исполнительный директор ABBYY Ульф Перссон и директор по продуктам Патрик Жан говорили стандартные фразы про то, что "все сотрудники молодцы, но компании нужно двигаться дальше", – рассказал собеседник.

После этого компания заблокировала учетные данные уволенных сотрудников и пообещала отправить финальные соглашения о расторжении отношений на личные почты. Сотрудник компании отметил, что получил предложение об оплате одного месяца при увольнении.

"Среди причин увольнения компания, по словам другого собеседника, кому-то называла compliance and security (соответствие определенным правилам и безопасность), кому-то – что "можно было работать получше", оставленным сотрудникам говорили, что "компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике", – подчеркнул источник.

В свою очередь, Forbes отметил, что компания ABBYY планирует перенести ИТ-деятельность в Индию из-за того, что там зарплаты программистов ниже, чем в Европе.

Среди разработчиков компании было много выходцев из России и Белоруссии, поэтому увольнения могут иметь национальную окраску, утверждает издание.

По информации издания, за последние полгода компания объявила об открытии новых офисов в Барселоне, Нови-Саде и Мюнхене. Также было объявлено о наборе персонала. В корпоративных сообщениях компания подчеркивала рекордные показатели прибыли.

Основатель компании Давид Ян пока не комментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics планирует увольнение до 30% сотрудников, работающих за пределами страны. Решение затронет персонал, связанный с маркетингом и продажами (около 15%), а также административными должностями, где под сокращение подпадут до 30% работников. План реализуют к концу 2024 года. Он коснется сотрудников в Южной и Северной Америке, Европе, Азии и Африке.