Исследование: 35% россиян уволились с прошлой работы из-за отказа повышать зарплату

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Треть опрошенных граждан (35%) уволились с прошлого места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще 34% назвали причиной профессиональное выгорание и стресс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов, в котором поучаствовали свыше 3,5 тысячи человек.

Согласно результатам, 24% респондентов в качестве причины увольнения указали на отсутствие карьерного роста, 18% – на конфликты с коллегами и руководством, 17% – на желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% – на желание работать рядом с домом, 6% – на переезд в другой город или страну. При этом 8% опрошенных никогда не увольнялись.

Между тем все респонденты в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего покидали место работы из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности руководства повышать зарплату (29%).

Причины, по которым увольнялись респонденты старше 35 лет, – отказ в повышении зарплаты, профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья, а также отсутствие карьерного роста.

Среди тех, кто переходит на новое место работы по тому же профилю, работники образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и госуправления (58%). В то же время сотрудники ЖКХ, сферы услуг, транспортировки и хранения чаще всего устраиваются в компании в области обрабатывающей промышленности.

Как утверждают эксперты, новые сотрудники в "синих воротничках" получают значительную прибавку к зарплате – около 30%. Кроме того, около трети работников, ранее трудившихся в IT-компаниях, перешли в сферу финансов, где увеличение зарплаты для них составляет порядка 19,5%.

Между тем юрист Давид Адамс рассказал, что массовая подача заявлений об увольнении в большинстве случаев используется работниками в качестве инструмента давления на руководство. Однако начальство, уточнил специалист, может действительно уволить сотрудников. Адамс назвал переговоры с коллективом наиболее благоприятным исходом событий.