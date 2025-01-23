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23 января, 18:00

Наука

Ученые заявили, что у детей разведенных родителей риск инсульта повышается на 61%

Ученые заявили, что у детей разведенных родителей риск инсульта повышается на 61%

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У людей, чьи родители развелись, риск инсульта повышается на 61%. К такому выводу пришла международная группа ученых из Канады и США после проведенного исследования. При этом ученые отметили, что точная причина такой явной связи между размолвкой родителей и инсультом остается неясной.

Между тем врач-невролог Александр Комаров отметил, что в исследованиях канадских и американских ученых речь идет о ранних годах жизни ребенка. По его словам, чем ребенок старше, тем меньше он подвержен эмоциональным переживаниям из-за развода родителей и меньше рискует заработать инсульт в позднем возрасте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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