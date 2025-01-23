Астроном Наумов: выброс черной плазмы на Солнце не окажет влияния на Землю

Фото: 123RF/marog

Выброс раскаленного газа на Солнце черного цвета не окажет никакого влияния на Землю. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на основателя проекта #ХабАстро и астронома Владимира Наумова.

Он объяснил, что нейтральный водород перекрыл солнечный свет, поэтому данное явление выглядело черным. Однако, по словам астронома, то вещество, которое было выброшено, вернулось обратно к Солнцу в фотосферу. Именно поэтому, как утверждает Наумов, для людей эта вспышка не представляет угрозы.

"Соответственно, магнитных бурь и еще каких-то возмущений тоже вызывать не должно", – уточнил эксперт, добавив, что магнитное поле Земли сможет защитить людей от влияния подобных выбросов и иных последствий солнечной активности.

О том, что на Солнце был зафиксирован "черный выброс", стало известно 23 января. По мнению исследователей, такое явление является очень редким, но при этом красивым. Его наблюдали ученые на протяжении трех часов.

Черное облако плазмы заметили прямо в центре видимого диска, однако после выброса в космос эта структура частично рассеялась в солнечной короне, а спустя время и вовсе исчезла. Как утверждают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, подобные цвета у данных структур возникают из-за большого количества нейтрального водорода.

