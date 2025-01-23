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"Черный выброс" зафиксирован на Солнце. Об этом рассказали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По мнению исследователей, такое явление является очень редким, но при этом красивым. Его заметили прямо в центре видимого диска, однако после выброса в космос эта структура частично рассеялась в солнечной короне, а спустя время и вовсе исчезла.

Как утверждают в лаборатории, подобные цвета у данных структур возникают из-за большого количества нейтрального водорода. Исследователи наблюдали черное облако плазмы на протяжении трех часов.

В 2025 году число магнитных бурь может увеличиться, так как на текущий год придется пик активности текущего солнечного цикла, который стартовал в 2019 году. На Солнце могут образоваться до 115 пятен.

На этом фоне вырастет и солнечная активность: чаще будут происходить вспышки и корональные выбросы массы, которые и поспособствуют магнитным бурям на Земле. Они могут влиять на электронику, спутники и системы связи.

