Ученый Юрасов допустил увеличение числа магнитных бурь в 2025 году

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Число магнитных бурь может увеличиться в этом году, предупредил доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Именно на 2025 год придется пик активности текущего солнечного цикла, который стартовал в 2019 году, объяснил ученый. По его словам, на Солнце могут образоваться до 115 пятен.

"Все это, безусловно, прогнозы, так как длина солнечных циклов – в среднем 10–12 лет. Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей", – передает "Газета.ру" его слова.

На фоне увеличения количества пятен вырастет и солнечная активность: чаще будут происходить вспышки и корональные выбросы массы, добавил Юрасов. Это будет способствовать магнитным бурям на Земле, отметил он. Они могут влиять на электронику, спутники и системы связи. Ученый напомнил о буре, которая произошла в 1989 году и привела к массовым сбоям в Канаде, после чего местные жители были лишены электричества.

Кроме того, сильные магнитные бури могут помешать работе GPS-системы, что, в свою очередь, отражается на работе авиации и морского транспорта. Сбои также могут возникнуть во время ТВ-вещания.

"Современные технологии и инженерные решения способствуют минимизации воздействия геомагнитных бурь. Например, в электросетях используются специальные фильтры и стабилизаторы, которые снижают влияние индуцированных токов", – рассказал Юрасов.

В начале года на Солнце зафиксировали шесть мощных вспышек. 4 января в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) была зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты. Также специалисты выявили еще пять вспышек класса М – M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

