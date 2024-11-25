Ученые США: атмосферное давление не раздавливает человека из-за распределения вокруг тела

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Атмосферное давление не раздавливает человека благодаря тому, что оно равномерно распределяется вокруг тела, объяснили ученые из США, сообщает Pravda.Ru.

Давление воздуха воздействует со всех сторон, а не только сверху, рассказал профессор университета Ратгерса Энтони Брокколи. Воздух намного легче тела человека, но общая масса все равно давит на всю поверхность Земли.

Атмосфера планеты весит 5,1 миллиарда миллиардов килограммов, а столб воздуха диаметром 0,3 метра весит примерно 754 килограмма.

"Подавляющее большинство массы воздуха, около 99,9%, сосредоточено ниже 48 километров от поверхности", – добавил Брокколи, уточнив, что граница между атмосферой и космосом, известная как линия Кармана, находится на высоте в примерно 100 километров.

"Адаптация организма позволяет нам чувствовать себя комфортно при обычном атмосферном давлении, в 1 килограмм на квадратный сантиметр", – рассказал профессор из университета Канисиуса Майкл Вуд.

Он отметил, что внутренний воздух под давлением в теле компенсирует воздействие атмосферы. Именно поэтому при взлете самолета, когда давление резко меняется, требуется определенное время, пока давление снаружи и внутри тела не выровняется. Поэтому человек временно испытывает дискомфорт.

Это делает невозможным пребывание человека в космосе без скафандра, так как внутреннее давление тела заставит человека раздуться, пока давление не уравновесится.

Между тем врачи рассказали, что метеозависимым людям необходимо умеренно питаться и пить много воды во время скачков атмосферного давления. Также эксперты подчеркнули, что метеозависимость всегда проявляется одинаковыми симптомами, связанными с сосудами: спазмы, головные боли, слабость суставов.

