Ученый Богачев: вероятность сильных магнитных бурь от корональной дыры на Солнце мала

Фото: depositphotos/vampy1

Вероятность того, что от крупной корональной дыры на Солнце возникнут сильные магнитные бури, мала. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Корональные дыры, как правило, представляют собой противоположность солнечной активности и обычно появляются на спокойном Солнце, обратил внимание ученый.

"Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления", – уточнил он.

По его словам, основным следствием появления корональных дыр является увеличение скорости солнечного ветра в околоземном пространстве. Уже сейчас эта скорость должна возрасти с 400 до 600 километров в секунду и оставаться на этом уровне в течение всей недели. Однако, подчеркнул Богачев, этот рост не представляет опасности.

Корональные дыры способны вызывать бури до третьего уровня, но на данный момент слишком мало данных для того, чтобы сделать точный прогноз, подытожил специалист.

Между тем в начале года на Солнце зафиксировали шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х. Так, 4 января в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) была зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты. Также специалисты выявили еще пять вспышек класса М – M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

