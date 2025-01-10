Ученые изучили процессы формирования звезд с учетом влияния магнитных полей

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Исследователи шведского Технического университета Чалмерса при помощи высокоточной симуляции изучили процессы формирования звезд из газопылевых облаков с учетом влияния магнитных полей. Статья опубликована в научном журнале Astronomy&Astrophysics.

Ученые под руководством доктора Брандта Гачеса исследовали четыре молодых звезды с массой, сравнимой с Солнцем, но с иными показателями магнитного поля. Оказалось, что последнее влияет на аккрецию, процесс приращения массы небесного тела при помощи гравитационного притяжения материи из окружающего пространства.

Так, при слабом магнитном поле газ свободно поступает на звезду из диска, а часть вещества выбрасывается из полюсов. При сильном магнитном поле прямой доступ газа блокируется, заставляя его двигаться вдоль линии поля, что создает более упорядоченный поток, уверены ученые.

В это же время общее количество материала, который поступает на небесный объект, осталось примерно одинаковым. Независимо от аккреции материя падала на одни и те же области звезды, уточнили исследователи.

"Мы надеемся, что наша работа будет способствовать лучшему пониманию механизмов звездообразования и поможет интерпретировать новые наблюдения", – заключил Гачес.

Ранее ученые выяснили, что излучение массивных звезд может способствовать формированию планетных систем. Так, звезды с массой в 10 раз больше и с яркостью в 100 тысяч раз мощнее Солнца оказывают воздействие на формирующиеся рядом планеты через интенсивное ультрафиолетовое излучение.

