Ученые выяснили, что удары молний могли стать катализатором появления жизни на Земле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые Гарвардского университета доказали, что удары молний могли стать катализатором появления жизни на Земле. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование.

Был поставлен эксперимент, имитирующий условия на ранней Земле. Химики воспроизвели удары молний, что помогло изучить химические реакции, возникающие в их результате. Оказалось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии, которые могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.

Исследователи также добавили в свою модель минералы, после чего произошло образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Кроме того, усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.

Ученые CNRS в рамках международной исследовательской группы ранее пришли к выводу, что излучение массивных звезд может способствовать формированию планетных систем. Специалисты выяснили, что звезды, масса которых в 10 раз больше, чем у Солнца, а яркость в 100 тысяч раз мощнее, оказывают воздействие на формирующиеся рядом планеты через интенсивное ультрафиолетовое излучение.

При этом ученые считают, что такое воздействие может как способствовать формированию планетных систем, так и препятствовать ему. К примеру, из-за сильного излучения аналогичная Юпитеру планета не могла сформироваться в системе d203-506.