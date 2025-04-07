Росгвардейцы задержали мужчину, забравшегося на крышу внедорожника в Москве

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу внедорожника в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Росгвардии.

Правоохранителям поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на крыше внедорожника мужчину, который утверждал, что в автомобиле находятся заложники.

По данным Росгвардии, чтобы урегулировать ситуацию, они связались со знакомой дебошира. После этого женщина по телефону убедила его спуститься.

"Задержанным оказался 43-летний житель Москвы. На место происшествия был вызван наряд скорой медицинской помощи для освидетельствования гражданина", – заявили в пресс-службе.

После осмотра, по информации Росгвардии, дебошира передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве. По предварительной информации, им оказался 35-летний уроженец Грузии. Задержанный был передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.