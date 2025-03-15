Устроивший стрельбу у детского сада в ТиНАО отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд отправил мужчину, который устроил стрельбу у детского сада в ТиНАО, под домашний арест. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", – говорится в сообщении.

Как уточнила инстанция, он пробудет под домашним арестом 1 месяц 29 дней.

Стрельба произошла 14 марта на улице Липовый Парк в Коммунарке. Прокуратура Москвы сообщала, что в результате инцидента пострадал один человек.

По данным следователей, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

