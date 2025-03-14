Один человек пострадал в результате стрельбы около частного детсада в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек пострадал в результате стрельбы около частного детского сада в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств причинения телесных повреждений мужчине", – рассказали в ведомстве.

Пресс-служба столичного главка Следственного комитета сообщила, что по данному факту была организована доследственная проверка. По данным ведомства, у детского сада, расположенного на улице Липовый Парк в поселке Коммунарка, мужчина вступил в конфликт с мамой своего ребенка, после чего выстрелил из травматического пистолета в сторону ее знакомого.

Стрельба произошла у частного детского сада в ТиНАО в пятницу, 14 марта. По данным правоохранительных органов, двое мужчин доставлены в полицию. Пострадавших среди детей нет. В детском саду подчеркнули, что после происшествия учреждение работает штатно.