14 марта, 15:54Происшествия
Стрельба произошла у частного детского сада в ТиНАО
Как рассказал собеседник агентства, причиной стрельбы стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим.
"Они вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу мужчине. Все доставлены в полицию", – уточнил он.
Пострадавшему при стрельбе вызвали скорую помощь, добавили в экстренных службах. По их данным, стрелявший в мужчину сбежал. Собеседник добавил, что инцидент произошел на улице Липовый Парк.
В учреждении сообщили, что работают штатно после происшествия. Внутри детсада никто не пострадал.
"Все прекрасно, все работает, у нас ничего не произошло <…> Говорят, на улице выстрел слышали <…> На улице это было, не у нас, не в детском саду", – уточнила представитель учреждения.
Она отметила, что слышала с улицы звуки, похожие на выстрел, – он был один. Лично происшествие женщина не видела.
Ранее суд в Москве арестовал на два месяца жителя города, который стрелял из пневматического пистолета после конфликта с подростками. По данным МВД, 8 марта в районе дома 9 по Боровскому проезду между арестованным и несовершеннолетними произошел конфликт.
В результате мужчина, предположительно, несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Пострадавших не было, позже стрелявшему предъявили обвинение в хулиганстве.
Неизвестный открыл стрельбу возле частного детского сада в ТиНАО