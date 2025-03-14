Стрельба произошла у частного детского сада в ТиНАО

У частного детского сада в ТиНАО произошла стрельба. Двое мужчин доставлены в полицию, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, причиной стрельбы стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим.

"Они вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу мужчине. Все доставлены в полицию", – уточнил он.

Пострадавшему при стрельбе вызвали скорую помощь, добавили в экстренных службах. По их данным, стрелявший в мужчину сбежал. Собеседник добавил, что инцидент произошел на улице Липовый Парк.

В учреждении сообщили, что работают штатно после происшествия. Внутри детсада никто не пострадал.

"Все прекрасно, все работает, у нас ничего не произошло <…> Говорят, на улице выстрел слышали <…> На улице это было, не у нас, не в детском саду", – уточнила представитель учреждения.

Она отметила, что слышала с улицы звуки, похожие на выстрел, – он был один. Лично происшествие женщина не видела.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца жителя города, который стрелял из пневматического пистолета после конфликта с подростками. По данным МВД, 8 марта в районе дома 9 по Боровскому проезду между арестованным и несовершеннолетними произошел конфликт.

В результате мужчина, предположительно, несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Пострадавших не было, позже стрелявшему предъявили обвинение в хулиганстве.

