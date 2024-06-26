Физик Зельников опроверг риск удара молнии в телефон при разговоре по нему в грозу

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Мобильный телефон не влияет на уровень риска удара молнии в то место, где стоит разговаривающий по нему человек, рассказал главный специалист отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, кандидат физико-математических наук Максим Зельников.

"Мобильный телефон сам по себе не повышает опасность удара молнии в это место, потому что ей нужен просто какой-то проводящий предмет, поднятый максимально высоко над поверхностью земли – это же может быть дерево", – цитирует специалиста Pravda.Ru.

По словам физика, молния представляет опасность для человека в том случае, если он стоит "в чистом поле", потому что тогда он становится самой высокой точкой в районе нескольких десятков метров. Также Зельников напомнил, что человек является проводником электричества.

Эксперт отметил, что города надежно защищены от удара молнии. При этом жителям сельской местности он рекомендовал установить молниеотвод. Эту необходимость он аргументировал тем, что при отсутствии такого прибора электрический ток после попадания молнии может пройти по сети, ударив человека, который пользуется каким-либо электронным прибором.

"Он может пострадать, если удар придется именно в электрическую сеть, потому что обычно молния ударяет в какие-то предметы, проводящие электричество. Но если есть молниеотвод, то, в принципе, этого не произойдет", – заверил физик.

При этом он обратил внимание, что даже этот прибор не сможет обеспечить сельским жителям полной защиты в грозу. Так, если молния ударит в вышку электропередач в нескольких десятках километров от дома, скачок напряжения в сети неизбежно произойдет. Это означает, что какая-либо чувствительная электроника может на него отреагировать. По его словам, может отключиться или перезагрузиться компьютер.

В связи с этим во время сильных гроз при отсутствии в доме специальных защитных устройств, которые могли бы смягчить скачки напряжения, физик посоветовал отключать электронику.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, что фотографирование молний во время грозы на смартфон может привести к трагедии. Он напомнил, что в 2021 году молния ударила в трех британцев в момент, когда они делали селфи на фоне непогоды.

