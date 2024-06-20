Профессор Шамин: не пытайтесь пользоваться смартфоном в грозу

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Фотографирование молний во время грозы на смартфон может привести к трагедии. Об этом заявил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, передает "Газета.ру".

Специалист напомнил, что в 2021 году молния ударила в трех британцев в момент, когда они делали селфи на фоне непогоды. В Индии при попытке сделать фото пострадали 11 человек, сказал эксперт.

"Безусловно, молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото: сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет", – объяснил ученый.

По словам Шамина, корпус большинства телефонов сделан из пластика, который является диэлектриком. Напряженность поля у смартфона мала, уточнил он. На природе или в открытой местности профессор посоветовал не пользоваться мобильными устройствами. Нахождение во время грозы рядом с водоемом также является крайне опасным, отметил Шамин.

"При приближении грозы немедленно уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода – отличный проводник тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров", – заключил собеседник издания.

Ранее молния попала в двух военных Государственной пограничной службы в Азербайджане. В результате этого они погибли. Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев охраняли границы на территории отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС, когда в них ударила молния. По факту произошедшего было организовано расследование.

