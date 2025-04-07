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07 апреля, 13:06

Политика

ВС РФ взяли под контроль Катериновку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие взяли под контроль Катериновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, село было отбито благодаря решительным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Запад".

За минувшую неделю Вооруженные силы России освободили восемь населенных пунктов. Среди них Розовка и Пантелеймоновка в ДНР. Их отбили военные "Центра". Бойцы "Юга", в свою очередь, провели военные действия в Успеновке и Запорожье.

Вместе с тем, продолжив продвижение в глубину обороны противника, солдаты заняли Басовку в Сумской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области были поражены формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.

ВС РФ освободили поселок Катериновка в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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