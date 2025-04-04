Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Первый населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр", а второй удалось отбить благодаря бойцам группировки войск "Юг".

Всего за минувшую неделю ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов. Помимо двух названных, военнослужащие "Юга" и "Центра" освободили Пантелеймоновку и Запорожье соответственно.

В свою очередь, бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отбили Разлив и Веселое, а подразделения группировки войск "Днепр" – Щербаки и Лобковое в Запорожской области.

Вместе с тем российские военнослужащие заняли село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Сделать это удалось благодаря активному наступлению подразделений группировки войск "Запад".

В конце марта Вооруженные силы России смогли освободить населенный пункт Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.

