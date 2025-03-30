Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Добиться этого удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр".

Накануне российские войска смогли освободить Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Контроль над ними заполучили военные группировок войск "Южной" и "Днепр". В результате этих боев украинская сторона потеряла свыше 370 военнослужащих.

До этого российские военнослужащие заняли село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Сделать это удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".