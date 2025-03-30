30 марта, 12:19Политика
ВС РФ освободили село Запорожье в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили село Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Добиться этого удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр".
Накануне российские войска смогли освободить Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Контроль над ними заполучили военные группировок войск "Южной" и "Днепр". В результате этих боев украинская сторона потеряла свыше 370 военнослужащих.
До этого российские военнослужащие заняли село Красное Первое, которое находится в Харьковской области. Сделать это удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Запад".
Российские военные продолжают освобождать населенные пункты на всех направлениях