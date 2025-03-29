Российские войска в Курской области уверенно продвигаются к границе с Украиной

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы РФ в Курской области уверенно продвигаются вперед к госгранице России и Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что военные гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Артиллерия оказала помощь штурмовикам, подавив огонь противника.

В итоге украинские солдаты бросили свое оружие и бежали, оставив убитых и раненых. При этом российские подразделения взяли в плен нескольких бойцов ВСУ. Кроме того, трофеями стали два БМП иностранного производства, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее российские военные освободили Гоголевку в Курской области. Населенный пункт был отбит наступательными действиями бойцов из подразделений группировки войск "Север".

Владимир Путин заявил, что в Курской области все будет восстановлено – на это выделят все необходимые средства. Президент подчеркнул, что власти не оставят без внимания проживающих в регионе людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников.