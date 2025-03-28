СК возбудил дело после повторного подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после повторного подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газораспределительной станции "Суджа". Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.

Ведомство выяснило, что солдаты ВСУ полностью уничтожили объект газового хозяйства. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению.

20 марта украинские военные произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции, из-за чего та получила серьезные повреждения. По данному факту возбудили дело. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления Украины, что Россия якобы сама обстреляла "Суджу".

Повторный удар по газовой станции был нанесен ВСУ утром 28 марта. По предварительной информации, украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

