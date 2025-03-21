Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева, в соответствии с которыми российская сторона якобы самостоятельно обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье.

"Суджу" вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции", – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал соответствующую видеозапись в своем телеграм-канале.

Все комментарии Украины по этому поводу лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму, подчеркнул Песков.

Украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно подорвали станцию "Суджа" накануне, 20 марта. В результате объект получил значительные повреждения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о новых ударах, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захаров. Она подчеркнула, что тот вновь нарушил достигнутые понимания и тем самым подтвердил свою полную недоговороспособность.