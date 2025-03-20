Захарова заявила, что Киев атакой на энергообъект РФ хочет сорвать мирные инициативы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украина атакой на российский объект энергетической инфраструктуры хочет сорвать мирные инициативы, в том числе выдвинутые президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ночью 19 марта Киев совершил очередную преднамеренную атаку с применением БПЛА по расположенному в станице Кавказская в Краснодарском крае энергообъекту, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию.

По словам Захаровой, украинский президент Владимир Зеленский вновь нарушил достигнутые понимания и тем самым подтвердил свою полную недоговороспособность.

При этом РФ рассчитывает, что в США слышали слова Владимира Путина о том, что в целях урегулирования конфликта нужно прекратить иностранную военную помощь и предоставление разведданных Украине, уточнила представитель российского МИД.

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 18 марта. В ходе разговора российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Однако Киев после принятого Путиным решения нанес удар беспилотником по нефтебазе на Кубани. Согласно последним данным, площадь возгорания уменьшилась с 4 250 до 3 750 квадратных метров. На месте ЧП продолжают работать 406 специалистов и 157 единиц техники.